Israël et les Etats-Unis ont signé une entente stratégique pour stopper l’Iran

Israël et les Etats-Unis ont signé un accord d’entente prévoyant une stratégie commune afin de stopper l’Iran. Les conseillers à la Sécurité nationale des deux pays, respectivement Meïr Ben-Shabbat et Herbert R. McMaster, se sont rencontrés il y a deux semaines à Washington et ont tenu des réunions de travail durant deux jours qui ont abouti à la signature de cet accord détaillé qui comporte trois volets d’action: le programme nucléaire iranien, le programme balistique et la présence iranienne en Syrie. Des responsables des différents services de renseignement des deux pays participaient également à ces réunions.

Cet accord est l’une des conséquences pratiques du discours du président Donald Trump du mois d’octobre dans lequel il avait répété son opposition à l’accord signé à tout prix par son prédécesseur Barack Obama et énuméré les dangers que constitue aujourd’hui l’Iran pour Israël, le Proche-Orient et le monde libre.

Le document signé prévoit dans un premier temps la nomination de trois équipes de travail sur les volets susmentionnés. Il indique aussi que les Etats-Unis et Israël déploieront des actions diplomatiques secrètes et se prépareront ensemble à l’éventualité d’un scénario de confrontation avec l’Iran et le Hezbollah.

Le texte indique également que les Etats-Unis et Israël voient d’un même oeil l’évolution de la situation au Proche et Moyen-Orient, tant sur les risques que sur le nouvelles opportunités, et sont d’aaccord sur la stratégie et la politique à suivre.

Photo Illustration