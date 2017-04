Israël, 3e pays du monde en stabilité économique!

Lors de son intervention à Hadera au soir de la Mimouna, le Premier ministre Binyamin Netanyahou relevait notamment le « miracle israélien », seul Etat de la région qui se singularise par sa stabilité politique et économique.

Ces propos prennent un relief encore plus important après la publication d’un classement annuel établi par la chaîne économique Bloomberg. Grâce à son inflation minime et son taux de chômage très bas (4,8%) depuis plusieurs années, Israël a été classé 3e mondial dans la catégorie des économies stables et prospères pour l’année 2016. L’Etat hébreu n’est dépassé que par Hong Kong et la Corée du Sud. Arrivent ensuite, dès la quatrième place: le Danemark, Taïwan, l’Islande, le Japon, la Suisse, Singapour et la Thaïlande.

Au bas du tableau, on trouve la Croatie, la Colombie, l’Uruguay, le Brésil, la Serbie, l’Espagne, l’Ukraine, la Turquie, la Grèce, l’Argentine l’Afrique du Sud, la lanterne rouge…le Venezuela, malgré ses gigantesques réserves de pétrole.

Encore un succès de la « révolution socialiste » chère à Jean-Luc Mélenchon.

Photo Wikipedia