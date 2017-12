Initiative franco-belge contre la déclaration sur Jérusalem!

Trois jours à peine après la visite du Premier ministre israélien à Paris et à Bruxelles, on apprend que le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel ont pris une initiative commune visant à déclarer unilatéralement Jérusalem comme capitale commune de l’Etat d’Israël et d’un « Etat palestinien » qu’ils appellent de leurs voeux. Il s’agit d’une volonté délibérée de contrer la déclaration historique du président américain Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël.

La proposition franco-belge sera présentée vendredi aux dirigeants de l’Union européenne afin de lui donner une dimension officielle. Mais pour cela il faudra l’assentiment des 28 pays membres de l’UE.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a envoyé une circulaire urgente aux ambassadeurs israéliens en Europe pour leur demander d’agir pour stopper cette initiative. La semaine dernière, la déléguée européenne aux Affaires étrangères Federica Mogherine avait déjà tenté de faire adopter une résolution condamnant la déclaration américaine et exigeant que Jérusalem soit divisée en deux capitales. Mais le « non » de la Hongrie avait fait échouer son initiative. Elle avait alors publié un communiqué en ce sens, mais en son nom personnel uniquement.

L’Union européenne, la France en tête, poursuit ainsi sa politique anti-israélienne au mépris de la vérité et de la justice.

Photo Illustration