Immense incendie terroriste dans le Néguev occidental

La vague des incendies terroristes dus aux lancers de cerfs-volants incendiaires ou aux ballons piégés est s’est malheureusement installée comme une routine, malgré les engagements du gouvernement de ne pas en arriver là et de “réagir avec fermeté”.

Jeudi encore, plusieurs foyers d’incendie se sont déclarés dans la bordure de la bande de Gaza, dont un immense incendie provoqué dans la réserve naturelle de Na’hal Gerar, où ce sont plus de 2.500 dounam (250 hectares) de végétation qui sont partis en fumée. Les nombreux pompiers et équipes de bénévoles n’ont toujours pas réussi à circonscrire les flammes.

Concernant l’attitude de Tsahal, tout le monde aura remarqué que les raids de Tsahal sur des objectifs du Hamas ont brusquement cessé depuis deux semaines. Un spécialiste des affaires militaires d’une chaîne de télévision israélienne a fourni une explication qui laisse pantois: les attaques de Tsahal ont cessé après que le Hamas ait tiré plusieurs roquettes suite à un raid de représailles et a menacé que chaque raid israélien sera suivi de tirs de roquettes. La politique décidée par le ministre de la Défense et Tsahal serait donc de “faire le gros dos” face aux lancers de cerfs-volants et ballons, ceci afin de ne pas provoquer d’escalade.

Ceci laisse donc le Hamas garder l’initiative et l’impunité, et qui laisse aussi les agriculteurs du Néguev occidental constater avec impuissance, tristesse et colère le fruit de leur travail se consumer sous leurs yeux sans réaction forte et décisive de la part d’Israël.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90