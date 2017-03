Ilana Blumenfeld inhumée avec les honneurs

Au moins trois-cent personnes ont répondu à l’appel du maire Moshé Fadlon et se sont rendues au nouveau cimetière de Herzliya pour accompagner à sa dernière demeure Ilana Blumenfeld z.l. survivante de la Shoah, décédée dimanche. L’émouvant appel lancé par le maire a été suivi d’effets et cette vaillante femme qui n’avait presque plus de famille a pu être inhumée avec les honneurs. A la cérémonie assistaient des survivants de la Shoah, des jeunes appartenant à des mouvements de jeunesse, des représentants d’associations d’aide aux survivants.

Dans l’oraison qu’il a prononcée, Moshé Fadlon a rappelé la personnalité lumineuse de la défunte, les épreuves qu’elle a passées dans sa vie, sa volonté de vivre malgré son passé, son optimisme et sa bonne humeur mais aussi sa volonté farouche de transmettre la mémoire de la Shoah aux jeunes générations.

Ilana z.l. avait six ans en Allemagne lorsque les nazis assassinèrent son grand-père et son père. Par sa force de caractère elle réussit à traverser l’horreur et à survivre. Elle monta en Israël après la guerre et consacra sa vie à raconter. Elle fut chaque année invitée à s’exprimer lors de la cérémonie du souvenir de la Shoah à Herzliya.

Son seul frère Yaakov, était décédé il y a vingt ans, son seul fils Daniel il y a dix-huit ans et son mari Harry il y a six ans. Lors de la cérémonie, le seul membre de sa famille présent était sa fille Yafit, mère de deux enfants.

Photo FB maire Moshé Fadlon