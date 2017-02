Hyundai et Kia dominent le marché automobile israélien en 2016

Hyundai Motor Co. le premier fabricant automobile sud-coréen et sa société sœur Kia Motors Corp. ont dominé le marché automobile israélien en 2016, devançant Toyota Motor Corp. et d’autres rivaux japonais, ont montré ce dimanche des données de l’association israélienne de l’industrie automobile….

Hyundai Motor a vendu 39.086 unités en Israël l’année dernière, y devenant le meilleur vendeur pour la première fois en trois ans, selon les données. Kia Motors s’est classé deuxième avec 38.069 unités vendues.

En 2015, Kia était la marque la plus vendue dans ce pays, suivie par Hyundai. Le premier constructeur automobile sud-coréen a représenté 13,6% du marché automobile israélien l’année dernière, et la part de marché de Kia s’est élevé à 13,3%.

Toyota a occupé la troisième place en vendant 30.040 unités durant la période citée, suivi de Skoda avec 19.511 véhicules et de Mitsubishi avec 17.988 unités.

Israël a émergé comme un des trois plus grands marchés automobiles au Moyen-Orient.

Le marché a progressé de 12,5% en glissement annuel en 2016, par rapport au gain de 6,2% en 2015 et à l’augmentation de 12,8% en 2014.

Le SUV Sportage de Kia est devenu le modèle le plus vendu parmi les véhicules étrangers en Israël l’année dernière (14.072 unités), en hausse de 29% par rapport à l’année précédente.

Les observateurs industriels ont attribué les fortes ventes de Hyundai et Kia à leurs efforts pour attirer les automobilistes israéliens préférant des petits véhicules, ainsi qu’à l’ exonération d’impôt pour les voitures hybrides.

«La Sonata hybride de Hyundai a dominé le marché des berlines de taille moyenne israélien», a déclaré un responsable du groupe Hyundai Motor. «Hyundai et Kia ont aussi pris l’initiative sur le marché des véhicules hybrides en lançant des modèles comme le Niro et l’Ioniq.»

