‘Hout Halev Le cœur sur le fil

Le 15 mai, le parc de Raanana accueillera un défilé de mode pas comme les autres. La collection qui sera présentée n’est pourtant pas de la haute couture mais elle est absolument unique au monde et aidera les familles nécessiteuses soutenues par la WIZO.

LPH est allé à la rencontre de Carole Chocron l’initiatrice de ce projet.

Etre ensemble

Après son alya Carole rejoint la WIZO de Raanana, »pour faire du bénévolat », nous explique-t-elle. Elle monte, avec d’autres, la section francophone de la WIZO de la ville et s’investit beaucoup dans cette activité.

»A la WIZO, il y a un gma’h de vêtements, une boutique de seconde main. En France, j’étais styliste, j’avais un site de vente en ligne de vêtements d’occasion et une marque de vêtements tsniout. J’ai alors eu l’idée d’un projet qui réunirait francophones et israéliens autour de la mode et de la solidarité ».

Une seconde vie

L’idée de Carole est la suivante: donner une seconde vie aux vêtements usés et usagés de la boutique WIZO. »C’est un peu comme l’alya qui nous offre une seconde vie, de nouvelles opportunités, un nouvel horizon. Nous donnons à ces vêtements un nouveau souffle ».

Carole réunit une équipe avec Sarah De Lathower, belge, en Israël depuis 10 ans, créatrice de bijoux. »Nous avons formé un groupe de travail de plusieurs femmes et notre action consiste à récupérer les vêtements de la boutique, qu’ils soient démodés, déchirés ou autre. Nous les refaçonnons. Nous les découpons, nous les raccourcissons, nous les associons pour en faire de nouveaux vêtements! ». Ainsi, une veste peut devenir un boléro, une robe et une chemise de nuit associées se transformeront en blouson, sous l’aiguille et le fil de ces bénévoles. « Certaines filles savaient déjà coudre, d’autres ont appris. Notre groupe est composé de jeunes, de moins jeunes, de personnes sans emploi. Pour nous l’essentiel, c’est d’avoir du goût et des idées »!

Un défilé pour les défavorisés

Le chemin a été long (près d’un an) et pas toujours simple: »Nous avons dû convaincre. Nous y avons cru vraiment et ce projet, qui nous a permis de faire des rencontres intéressantes et de partager, va enfin aboutir ».

Le 15 mai, ‘Hout Halev (le fil du cœur) présentera sa première collection de 35 pièces, lors d’un défilé. Parallèlement, le groupe a aussi créé des accessoires. »Les bénéfices des ventes de vêtements et accessoires, seront reversés à la WIZO pour aider les enfants des familles défavorisées à profiter de loisirs », précise Carole.

L’expérience est concluante pour cette équipe de cœur et de choc! »Quand on voit ce qu’on a réalisé, on se sent prêtes pour une deuxième collection! », nous confie Carole. Le mariage du cœur et du fil a de beaux jours devant lui!

Défilé ouvert à tous

Le lundi 15 mai, Parc de Raanana, 18h

Pour plus de renseignements

Carole Chocron

[email protected]

053-7081367

Guitel Ben-Ishay