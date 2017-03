Hommage à Menahem Begin

Près de 150 personnes sont venues au cimetière du Mont des Oliviers, Har Hazeitim, pour rendre hommage à l’ancien Premier ministre Menahem Begin z’l, à l’occasion du 25e anniversaire de son décès. Etaient présents notamment les ministres du Likoud Ofir Akounis, Zeev Elkin et Ayoub Kara. A leurs côtés se trouvaient l’ancien ministre Guideon Saar, des députés et des membres du Likoud proches du défunt. Le fils de Menahem Begin, le député Benny Begin, a récité le Kaddish. Aucun discours n’a été prononcé, l’assistance se contentant d’entonner spontanément le chant du Betar.

Après la commémoration, le ministre de la Coopération régionale Tsahi Hanegbi a déclaré aux médias : « J’ai eu la chance de connaître Begin dans ma jeunesse et son nom était prononcé avec admiration par mon père et ma mère qui ont combattu sous son commandement dans la résistance juive qui a lutté pour faire partir l’occupant britannique du pays ».

Il a ajouté ; « Personne ne croyait alors que cet éternel opposant dénigré et repoussé mettrait fin au pouvoir du Mapaï ». Et de souligner : « Personne n’imaginait non plus qu’il se révèlerait comme un dirigeant courageux qui conclurait la paix avec le plus grand Etat arabe et détruirait la centrale nucléaire construite par le plus cruel de nos ennemis. Grâce à cet héritage, le mouvement du Likoud continue à porter la lourde responsabilité consistant à conduire l’Etat d’Israël vers un avenir plus sûr ».