Hommage à un combattant juif de la Guerre d’Indépendance, né musulman

Le conseil régional de Samarie a décidé ‘d’adopter’ un soldat tombé pendant les combats en 1948, au cours de la Guerre d’Indépendance, étant donné qu’il n’a aucun proche parent pour honorer sa mémoire chaque année. Il s’agit d’un combattant du Etsel, Barouh’ Mizrahi, qui est né à Safed dans une famille musulmane et s’est converti au judaïsme après l’avoir découvert à travers le mouvement Betar. Une cérémonie aura lieu pour marquer son souvenir le dimanche 4 Iyar, 30 avril, au cimetière militaire de Netanya où il est enterré. Il a trouvé la mort près de la localité de Sa-Nour en Samarie et pendant de nombreuses années, ses camarades ne savaient pas où se trouvait son corps. Il a été découvert en 1968, après la guerre des Six Jours, et a été inhumé à Netanya avec les honneurs militaires en présence de l’ancien Premier ministre Menahem Begin z’l.