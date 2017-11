Historique: le « Sentier Israël » passera en Judée-Samarie et dans le Golan

Le célèbre Shvil Israël (Sentier Israël) emprunté chaque année par des dizaines de milliers de randonneurs existe depuis vingt-deux ans (avril 1995). Il part de Beit Ussishkin au Kibboutz Dan dans le nord et se termine dans le golfe d’Eilat sur une longueur totale de 1.200 km. L’idée avait germé au début des années 1980 dans la tête du général (rés.) Avraham Tamir qui avait été impressionné par le « Sentier des Appalaches » aux Etats-Unis. Il avait alors transmis l’idée à Ouri Dwir, président de la commission des voies et sentiers dans la Société de protection de la nature qui l’avait concrétisée. Les travaux avaient duré seize ans, incluant le tracé, le balisage, l’aménagement de zones de repos et les information touristiques sur les nombreux sites historiques et religieux.

Pour des raisons politiques, le tracé du Shvil Israël avait été effectué uniquement en deçà de la « ligne verte » et ne pénétrait ni en Judée-Samarie, ni dans le Golan ni-même dans les parties libérées de Jérusalem en 1967.

Le choses vont probablement changer car le gouvernement, lors du conseil des ministres de dimanche va prendre un décision historique en annonçant des modifications du tracé de cette voie, qui empruntera également à l’avenir des sites historiques et religieux juifs de première importance en Judée-Samarie, dans le Golan et à Jérusalem.

Il s’agit entre autre de faire connaître ces magnifiques régions et les trésors qu’elles contiennent à des secteurs de population qui n’y ont jamais mis les pieds…et qui accepterons de marcher sur les traces de nos ancêtres!

Photo Moshé Shaï / Flash 90