Hanin Zoabi: « Le vrai terrorisme, c’est l’occupation »!!

Lorsqu’elle s’exprime en Israël ou à l’étranger, la députée Hanin Zoabi (Liste arabe unifiée) décrit l’Etat juif comme étant « raciste », « fasciste » et « anti-démocratique », « oubliant » qu’elle jouit d’une liberté de parole qu’aucune démocratie au monde – en guerre de surcroît – n’accorderait à ses élus. Ne parlons pas des pays arabes.

Au moment même où le rav Raziel Sheva’h hy »d est porté en terre, cette députée tient une nouvelle fois des propos ignobles. Voulant répondre à l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman qui a accusé les ‘Palestiniens’ d’être responsables de l’absence de paix, la député a déclaré: « La meilleure manière est de faire cesser le vrai terrorisme qui est l’occupation, et d’appliquer des sanctions financières aux vrais terroristes, c’est à dire imposer un boycott de l’Etat hébreu ».

Ces nouveaux propos seront inclus dans l’interminable liste des déclarations scandaleuses des députés arabes et ne seront eux non plus suivis d’aucun effet concret, au nom de la liberté d’expression absolue qui règne paradoxalement dans cet « Etat fasciste »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90