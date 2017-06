Hanin Zoabi: « Israël fait une utilisation cynique de la Shoah »!

La députée arabe Hanin Zoabi (Liste arabe unifiée) s’est une nouvelle fois lancée dans une provocation dont elle est devenue coutumière, se sentant immune face au laxisme des autorités israéliennes.

Elle s’est d’abord félicitée de l’éventualité de poursuites judiciaires en Suisse contre Tsipi Livni pour « crimes de guerre »: « Quiconque commet des crimes de guerre ne doit pas pouvoir se promener librement dans le monde. Les criminels de guerre et les assassins d’enfants continueront à commettre leurs méfaits tant qu’ils jouiront d’une immunité internationale ». Puis elle a utilisé l’une des grosses ficelles de l’antisémitisme moderne: « Israël fait une utilisation cynique et violente de la Shoah qui s’est déroulée en Europe. Il est temps que l’Europe se libère de cette démagogie et de ce chantage israéliens ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90