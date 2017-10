Handicapés: le Premier ministre se félicite de « l’accord historique »

Après des mois de manifestations spectaculaires et de rudes négociations le Trésor et les organisations représentant les handicapés ont réussi à trouver il y a quelques jours un terrain d’entente avec à la clé un accord qualifié « d’historique » par le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Lors du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a évoqué la hausse significative des allocations d’invalidité qui a été décidée: « Ces accords apporteront une amélioration notable de la situation financière des handicapés en Israël. Il s’agit d’une augmentation significative qui débutera déjà en janvier 2018. Il s’agit d’une enveloppe globale de 4,2 milliards de shekels, et comme l’a souligné le ministre des Finance Moshé Cahlon, on parle d’une hausse de près de 50% par rapport au budget actuel consacré aux personnes handicapées. Cette décision va dans le sens des objectifs que le ministre des Finances et moi-même nous sommes fixés qui sont d’améliorer le niveau de vie des citoyens tout en préservant le cadre budgétaire… ».

Le Premier ministre a ensuite remercié tour à tour les organisations de personnes handicapées, le ministre des Finances Moshé Cahlon, le préseisident du Conseil national de l’Economie Dr. Avi Sim’hon, le président de la coalition David Bittan, le président de la Histadrout Avi Nisenkorn et la député Ilan Gilon (Meretz), lui-même handicapé. Il a précisé que cet accord sera présenté à la Knesset pour obtenir force de loi.

le préseisident du Conl national de l’Economie Dr. Avi Sim’hon a déclaré: « Depuis quelques mois nous avons mené des négociations intensives et rudes avec les organisations d’handicapés, en donnant à tort le sentiment que ces derniers et ouvernement se trouvaient aux antipodes les uns des autres. Le Premier ministre et le ministre des Finances avaient rapidement fixé un cadre budgétaire permettant d’aller le plus loin possible en direction des revendications de cette population sans pour autant porter atteinte à l’économie et à la croissance admirable qu’Israël connaît depuis quelques années. Cet accord va changer la vie des plus de deux-cent quarante mille handicapés qui vivent en Israël comme cela ne l’a jamais été depuis la création de l’Etat. Je remercie le Premier ministre et le ministre des Finances pour la confiance qu’ils m’ont accordée durant ces pourparlers ».

Le président de la Histadrout Avi Nisenkron a lui-aussi salué un « accord social historique pour l’Etat d’Israël qui va transformer la vie des handicapés ».

Photo Histadrout