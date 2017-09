Le Hamas détruit un site archéologique parrainé par la France malgré la protestation du gouvernement français !

Dans une zone qu’Israël a évacué en 2005 dans la Bande de Gaza, contrôlée maintenant par le Hamas, un site archéologique est actuellement détruit par des engins de chantier…….Détails……..

Selon un rapport du Centre d’information palestinien, le site était géré par un archéologue Français Jean Baptiste Humbert et, selon un accord formel passé entre les autorités Françaises et l’Autorité Palestinienne, le site devait être conservé à des fins de recherche sous les auspices du gouvernement français.

Selon le centre d’information palestinien, il s’agit d’un site datant de la période cananéenne (l’âge du bronze précoce).

Selon les archéologues français, ce serait l’une des premières villes du sud du pays.

Dans l’image qui apparaît dans l’article (Photo ci-dessus), il est possible d’identifier un mur de briques de boue qui ressemble fortement au mur présent à Tel Dan, un site cananéen proche de la ville d’Ashkelon.

En raison de l’incapacité pour les chercueurs Français d’accéder au site, les archéologues ont essayé d’empêcher la destruction du site en exigeant que le Hamas se conforme aux engagements pris par l’Autorité palestinienne envers le gouvernement français, mais sans succès.

Il est probable que le Hamas tente une fois de plus d’effacer toute présence juive dans la région, présence qui leur rappelle que cette terre ne leur appartient pas……

La destruction de site antiques rappelle fortement les pratiques utilisées par l’Etat Islamique (Daesh) en Irak, en Syrie ou encore en Afrique….

Source Koide9enisrael