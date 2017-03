Les Haman d’aujourd’hui: déclaration du terroriste de Naharaïm

Lors d’une interview sur la chaîne Al-Jazeera, le terroriste jordanien Ahmed Moussa Daqamsa libéré dimanche a notamment dit « ne rien craindre d’Israël ». Et de poursuivre, le jour de Pourim: « Les Israéliens sont des déchets humains que les nations du monde ont déversés sur nous. Ils sont arrivés sur la terre la plus sainte qui soit. Il est impératif de se débarrasser de ces détritus, soit en les brûlant soit en le ensevelissant. Si ce n’est pas nous, ce sera la génération suivante, avec l’aide d’Allah! ».

Ahmed Moussa Daqamsa a été libéré dimanche des geôles jordaniennes après avoir bénéficié d’une libération largement anticipée. Le 14 mars 1997, alors qu’il était soldat dans l’armée jordanienne, il avait ouvert le feu sur un car transportant des écolières israéliennes à Naharaïm, près de la frontière israélo-jordanienne. Sept jeunes israéliennes avaient été tuées.

Cette attaque avait provoqué une onde de choc en Israël, l’attentat survenant trois ans à peine après la signature du traité de ‘paix’ entre Israël et la Jordanie. Par ailleurs, la zone où avait été commis l’attentat avait été cédée par Israël à la Jordanie dans le cadre du traité de paix et était présentée comme un « trait d’union entre les deux pays » dans lequel les Israéliens pourraient accéder sans visa. Le traité de paix interdisait également aux accompagnateurs des groupes israéliens d’être armés! C’était l’une des tragiques illustrations du « nouveau Moyen-Orient » promis par Shimon Pérès et Itshak Rabin après la signature des Accords d’Oslo…

Condamné par un tribunal jordanien à une peine de prison à perpétuité, Ahmed Moussa Daqamsa a pourtant été libéré après vingt ans à peine de réclusion, à la grande consternation des familles de ses sept jeunes victimes.

Photo Illustration