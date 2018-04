HAG SAMEA’H LEKH’OL AM ISRAËL!

La direction et la rédaction de LPH souhaite à toute la population d’Israël, au peuple juif ainsi qu’à ses nombreux amis non-juifs à travers le monde: HAG SAMEA’H à l’occasion des 70 ans de l’Etat d’Israël!

La renaissance d’un Etat souverain sur une partie de notre terre ancestrale est un miracle indéniable et c’est à nous de le poursuivre en espérant le retour de tous les exilés et la reconstruction complète de Yeroushalaïm!

Un grand merci aux soldats et soldates de Tsahal, aux policier(e)s et gardes-frontières, aux directeurs et agents du Mossad et du Shin Bet en Israël et dans le monde qui oeuvrent jour et nuit et risquent leur vie pour protéger la nôtre et la sécurité de tous citoyens du pays.

Photo Yonqtqn Sindel / Flash 90