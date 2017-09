Habayit Hayehoudi: Elie Ben-Dahan propose un compromis pour l’union avec le Ihoud Haleoumi

L’union politique entre Habayit Hayehoudi de Naftali Benett et le Ihoud Haleoumi d’Ouri Ariel est l’un des sujets de tensions au sein du courant sioniste-religieux. L’une des pierres d’achoppement est la désignation de la liste de candidats pour la Knesset. Alors qu’à Habayit Hayehoudi elle se fait au moyen de primaires parmi les adhérents, au Ihoud Leoumi on y est opposé et on exige que les candidats de ce courant soient placés automatiquement dans cette liste.

Récemment, Ouri Ariel a encore répété qu’il n’était pas question pour lui de passer par la case primaires pour entrer dans cette liste et qu’il exige d’être placé comme n°2. Les autres candidats de ce courant devraient être insérés plus loin dans la liste à intervalles réguliers.

Le vice-ministre de la Défense Elie Ben-Dahan propose un compromis afin que l’union se fasse et que le courant sioniste-religieux ne se présente pas aux prochaines élections en deux listes séparées, ce qui l’affaiblirait et serait regrettable au vu des sondages qui lui accordent tous entre quatre et six sièges de plus qu’actuellement. Le vice-ministre propose donc qu’Ouri Ariel soit placé automatiquement en 2e position sur la liste mais que les autres candidats se prêtent à l’épreuve des primaires. Il y a quelques mois, le député Betzalel Smotrich, appartenant au Ihoud Haleoumi avait déclaré qu’il n’aurait rien contre à se présenter à l’épreuve des primaires.

Il faut rappeler que le rav Elie Ben-Dahan est issu des rangs du Ihoud Haleoumi mais qu’il a toujours accepté de se présenter à des primaires pour obtenir le vote des adhérents de Habayit Hayhoudi.

Au Ihoud Haleoumi on n’a pas encore réagi à cette proposition du vice-ministre de la Défense.

Photo Miriam Alster / Flash 90