Guilad Erdan répond à Ayman Oudeh

Parmi les milliers de manifestants arabes et bédouins qui se sont rassemblés samedi contre la police et le gouvernement, il y avait notamment Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée, qui a une nouvelle fois tenu des propos outranciers. Les députés et manifestants qui l’entouraient portaient des pancartes appelant à la démission du « ministre menteur, raciste et incitateur Guilad Erdan »!

Le ministre de la Sécurité intérieure a répondu sur sa page Facebook en écrivant notamment: « J’ai des nouvelles pour vous, Ayman Oudeh, et veuillez les transmettre à vos amis: cela n’arrivera pas. Je continuerai à m’occuper de la sécurité des citoyens israéliens et de nos policiers sans crainte ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90