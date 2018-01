Guilad Erdan répond à un article méprisant de Haaretz envers les religieux

Dans l’édition de dimanche du quotidien Haaretz, le journaliste Roguel Alper, l’un des spécialistes des provocations dans ce média, s’est moqué de tous ceux qui ont prié récemment pour la pluie. Le titre de l’article suffit déjà à lui-même: « Celui qui prie en faveur de la pluie est un idiot ». Il incluait donc dans cette catégorie des milliers de rabbanim dont les deux grands rabbins d’Israël.

Cet article qui ne pouvait paraître que dans Haaretz a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux mais il a aussi mis en colère le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan. Sur sa page Facebook il a écrit: « Ainsi, après des milliers d’années où les juifs prient pour la pluie – et pas seulement les juifs – Roguel Alper considère que ceux qui agissent ainsi sont tous des idiots. ‘Honi HaMeagel, dont la merveilleuse histoire est relatée dans le Talmud serait sans dout étonné de savoir qu’un journaliste de Haaretz le prenne aujourd’hui pour un idiot ».

Plus loin, le ministre met le quotidien face à son visage hideux: « Il est stupéfiant de voir que dans ce quotidien on croit dur comme fer que Marwan Barghouti amènera la paix mais par contre, on considère ceux qui prient pour la pluie comme des idiots. Lorsqu’ils sont en voyage à l’étranger, Roguel Alper et ses acolytes respectent avec déférence la moindre coutume non-juive qu’ils rencontreront et il s’arracheront la gorge à crier dans un stade de football à l’intention de leur idole, mais lorsque des juifs regardent vers le ciel et appellent à la pluie, ce sont pour eux des imbéciles. Et je ne parle même pas de la merveilleuse explication de Maïmonide qui dit que ces prières sont en premier lieu adressées à l’homme lui-même pour que son coeur s’ouvre ».

Guilad Erdan conclut ainsi: « Désolé, les amis de Haaretz, mais en tant que juif croyant, et impressionné depuis toujours par les prières pour la pluie, je continuerai avec tous mes frères juifs à prier pour que vienne la pluie. Et pour que cet hiver soit particulièrement pluvieux, avec l’aide de D.ieu! »

Bien que ne portant pas la kippa, Guilad Erdan est traditionnaliste, sans doute grâce à l’influence du lycée-yeshiva Netiv Meïr du Bné Akiva dans laquelle il a effectué une partie de sa scolarité.

