Guilad Erdan dénonce le manque d’objectivité des médias internationaux

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure Guilad Erdan (Likoud) a pris la parole au cours de la Conférence internationale annuelle sur l’innovation à la télévision (International Conference on innovation in television) qui s’est tenue le 6 et 7 mars à Jérusalem. De nombreux médias comme la CNN, Fox News, NBC, l’agence de Presse AP, la Channel 4 britannique, ont été invités à y prendre part aux côtés de représentants de chaines israéliennes.

Dans son discours, Erdan a notamment dénoncé le manque d’objectivité des médias internationaux, leur reprochant d’adopter le ‘narratif palestinien’. ‘Ces reportages partiaux contre Israël, a-t-il souligné, donnent une image erronée des événements’.

Il a par ailleurs évoqué la loi, qui vient d’être adoptée par la Knesset, interdisant l’entrée en Israël aux militants du BDS ou d’autres mouvements de boycott. Il a indiqué qu’il s’agissait ‘d’une étape supplémentaire dans la lutte juste menée par l’Etat d’Israël contre ceux qui agissaient contre sa légitimité dans le monde, en tant qu’Etat juif et démocratique’.

Il a également dénoncé l’hypocrisie des medias dans leur façon de décrire la loi des muezzins : « En Suisse, en Hollande, en Allemagne et en France, l’intensité du son des appels provenant des minarets est limitée et on restreint même la construction des mosquées. Mais dès qu’Israël a voté cette loi, elle a été vivement dénoncée sous prétexte qu’il s’agissait d’une ‘attaque contre l’Islam et la démocratie’.

En guise de conclusion, il a estimé: « A l’ère des tweets et des fausses nouvelles, le rôle des médias en tant que source fiable et précise devient critique. Une presse libre est essentielle pour la démocratie mais une presse fiable et exacte est encore plus indispensable ».