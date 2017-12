Guidon Saar: « Un Etat ‘palestinien’ signerait la fin du sionisme »

L’ancien ministre Guidon Saar, que les sondages propulsent en tête des favoris pour succéder un jour à Binyamin Netanyahou s’est exprimé de manière très claire lors du « Colloque Jabotinsky pour un Leadership » à Jérusalem.

Il a mis en garde contre la création d’un Etat ‘palestinien’ en Judée-Samarie, qui selon lui se transformerait très rapidement en « aspirateur » de réfugiés non seulement ‘palestiniens’ mais aussi d’autres pays arabes où se déroulent des conflits. Le stade ultérieur, explique-t-il avec raison, serait une pression de plus en plus forte aux portes d’Israël pour « en finir avec l’entité sioniste » qui est le but ultime des organisations ‘palestiniennes’ quelles que soient leurs nuances.

Guidon Saar a également insisté sur un point crucial, trop souvent oublié par les dirigeants israéliens, de gauche mais aussi de droite: « Nous avons des droits sur cette terre et pas seulement des intérêts politiques ou des besoins sécuritaires. L’aspect des ‘droits historiques’ a complètement disparu du vocabulaire israélien et cela nous a causé beaucoup de tort (…) Lorsque l’on se bat pour quelque chose qui nous appartient on réussit davantage que lorsque l’on se bat pour des aspects plus secondaires. Si nous savons revendiquer nos droits face à nos ennemis et si nous encourageons l’alya des juifs notre avenir sera garanti ».

Photo Miriam Alster / Flash 90