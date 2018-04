Guerre interne à Meretz à propos de l’adhésion au sionisme!!

Les pères de la gauche historique israélienne doivent se retourner dans leurs tombes à propos du violent débat qui agite le parti Meretz à propos de l’adhésion à l’idéal sioniste. Ce parti d’extrême gauche s’est tellement éloigné du sionisme et rapproché de la cause arabe que le mot “sionisme” a tout simplement été évincé de la nouvelle plateforme du parti. En réaction, deux militants ont décidé de lancer une initiative pour créer un “Forum sioniste” au sein du parti et relancer un débat dans l’espoir de modifier la plateforme du parti! “Meretz a été un parti sioniste et doit le rester”, lit-on en préambule d’un manifeste qui a été publié.

Le but déclaré de Bar Shaï, président de la section de ‘Holon et de Nitaï Geron, de Jérusalem est “de mettre fin à l’éloignement progressif de Meretz du sionisme”. Ils estiment qu’il est possible de donner au sionisme un contenu idéologique qui soit compatible avec les principes du parti et avec la situation actuelle de l’Etat d’Israël ainsi que du peuple juif”.

Dans ce manifeste, les deux militants tentent notamment de réfuter l’argument classique selon lequel Meretz ne pourrait pas se définir comme parti sioniste du moment qu’il compte en son sein des adhérents arabes.

Ce texte a déjà provoqué de nombreuses réactions, majoritairement positives, mais aussi un vif débat interne au parti à cause de certaines oppositions virulentes. Ainsi par exemple, Eli Barkat, président de la section de Jérusalem, qui avertit que “cette initiative risque de faire partir des adhérents arabes qui ont un problème compréhensible avec le concept du sionisme”. “Je veux que davantage de Palestiniens (c’est le terme qu’il emploie) adhèrent à Meretz et pas l’inverse”, explique Elie Barkat.

Autre opposant, Dr. Eyal Gross, qui présida la commission statutaire de Meretz, et qui a ironisé sur cette initiative: “J’espère que moins de cent ou deux-cent membres de Meretz y adhèreront afin qu’elle disparaisse d’elle-même. Si l’on était le 1er avril, j’aurais pensé qu’il s’agit d’une blague”.

Une autre militante, Irit Breslauer avertit qu’elle ne votera plus Meretz si le parti se redéfinit à nouveau un jour comme sioniste. Mais l’inverse existe aussi: certains adhérents annoncent quitter le parti s’il ne revient pas à ses valeurs sionistes comme c’était le cas lors de sa création.

Certaines réactions sont encore plus violentes. Muhamad Wadi estime qu’il est inadmissible que Meretz se définisse comme sioniste “car le sionisme est un mouvement religieux, ethnique et raciste”, rappelant la résolution 3379 de l’ONU de 1975! Ce genre d’argument n’est d’ailleurs pas propre aux adhérents arabes. Dvir Aviram, secrétaire de la section de Rishon Letzion, abonde dans le sens de Muhamad Wadi: “Oui, le sionisme est bel est bien un mouvement raciste, nationaliste et ethnique. Il définit le droit d’immigrer en Israël (loi du retour) sur des bases raciales et ne propose aucune vision citoyenne égalitaire”.

L’un des deux créateurs du forum sioniste, Bar Shaï, lui a tout simplement répondu: “Si vous en êtes à penser que le sionisme est une forme de racisme, cela me confirme qu’il fallait bel et bien créer ce forum au sein du parti”!!

