Le groupe vocal « Kippalive » chante l’Afrique

Le groupe vocal Kippalive vient de créer et diffuser un clip merveilleux, Zeh Hazman Le-Afrika dans lequel il chante l’Afrique sur fond féérique de désert de Judée. Ces sept jeunes hommes sionistes-religieux chantent a capella avec une composition de voix et des harmonies dignes des meilleurs groupes africains. La plupart de ces jeunes sont montés d’Afrique du sud et ont voulu rendre hommage a la magnifique musique venant de ces régions.

A écouter absolument!

