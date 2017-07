Graves accusations d’Ehoud Barak contre Binyamin Netanyahou

L’ancien Premier ministre et ministre de la Défense Ehoud Barak a profité de la situation à Jérusalem pour se lancer dans une nouvelle attaque en règle contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ehoud Barak a qualifié le Premier ministre « d’homme effrayé, flasque, qui ne fait que réagir aux événements et qui perd facilement sa capacité de jugement ». Et allant encore plus loin, il a lance une grave accusation à propos des événements du Mont du Temple: « Binyamin Netanyahou est capable d’embraser le pays et même toute la région uniquement pour faire diversion sur les enquêtes qui le concernent »!

Au nom du Likoud, la députée Nava Boker a écrit: « Ehoud Barak a été le pire Premier ministre qu’a eu l’Etat d’Israël. Du prestigieux officier de Tsahal il ne reste plus qu’un homme frustré qui fait tout pour attirer l’attention au moyen de twitts et de posts ».

Photo Flash 90