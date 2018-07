Grande-Bretagne: sanction contre une activiste juive d’extrême gauche

Tous ceux qui avaient vu la vidéo montrant une jeune femme revêtue d’un talit récitant le ‘kaddish’ en mémoire des terroristes du Hamas éliminés par Tsahal avaient été particulièrement choqués.

Yana Morris-Evans, ‘juive’ réformée et activiste d’extrême gauche est aussi directrice d’un mouvement de jeunesse RSY-NETZER affilié au mouvement réformé. Après les images choquantes de la cérémonie organisée dans un parc de Londres par un groupe de Juifs de gauche, la jeune femme a été démise de ses fonctions par la direction du RSY-NETZER en Israël et ne dirigera plus de camps d’été organisés en Israël chaque année par ce mouvement. Ceux qui appartiennent à cette même tendance et qui étaient présents à cette cérémonie de la honte n’auront plus de rôle à responsabilité non plus.

Aprè les réactions innombrables et furieuses, Yana Morris-Evans avait présenté ses excuses mais continuait à affirmer que les terroristes avaient été “assassinés” par Tsahal.

Photo écran