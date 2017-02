Grand salon de la Alya de Nefesh B’Nefesh à New York

Près de 1 500 Juifs ont participé ce dimanche à New York à un grand salon de la Alya de Nefesh B’Nefesh, association encourageant les Juifs anglophones de diaspora à monter en Israël. L’événement était organisé en partenariat avec le ministère israélien de la Alya et de l’Intégration, l’Agence Juive, le KKL et JNF-USA.

C’est la plus grande manifestation annuelle de Nefesh B’Nefesh qui a lieu pour la neuvième fois depuis la fondation de l’association. Elle a ouvert une série d’autres salons de la Alya et de séminaires prévus cette semaine à Los Angeles, Toronto, Montréal et d’autres villes d’Amérique du Nord.

Parmi les professions souvent rencontrées dans ce salon, on peut citer notamment de nombreux médecins et des hommes de la Hi-Tech. Ces candidats à la Alya, s’ils franchissent le pas, rejoindront les 200 médecins et les 1 000 hommes du Hi-Tech montés d’Amérique du Nord au cours de ces quatre dernières années.

Israël souffre d’une pénurie de médecins et de personnes qui ont suivi une formation paramédicale et c’est donc pour combler ce manque que des délégués du ministère de la Santé étaient présents à cet évènement pour permettre à ceux qui envisagent leur installation en Israël de présenter les documents requis et d’entamer déjà leurs démarches.

Pour le rabbin Yehoshua Fass, co-fondateur et directeur exécutif de Nefesh B’Nefesh, ces salons permettent sans aucun doute aux participants d’ouvrir une nouvelle page dans leur projet sioniste en les préparant à leur montée en Israël.