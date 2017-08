Général Yoav Mordekhaï: « Pas de restauration de Gaza sans restitution des soldats »

Le coordinateur des activités du gouvernement dans le territoires, général Yoav Mordekhaï accompagnait mercredi l’émissaire américain Jason Greenblatt dans la région bordant la bande de Gaza. L’objectif premier de cette visite était de présenter les problèmes sécuritaires auxquels fait face Israël dans le sud du pays, principalement face au Hamas.

Le général Mordekhaï a en même temps détaillé la politique israélienne en faveur de la population de Gaza. Pour cela, les deux hommes se sont rendus au passage de Kerem Shalom, le point de passage principal par lequel passent quotidiennement de centaines de camions transportant nourriture, médicaments et matériels de toutes sortes. Ils étaient accompagnés par le commandant responsable des passages terrestres au ministère de la Défense, le lieutenant-général Kamil Abou Rokoun. Une visite a également été organisée au terminal Erez par où transitent chaque jour des centaines d’habitants de Gaza vers Israël pour diverses raisons, la plupart humanitaires.

Tout comme le secrétaire-général de l’ONU plutot dans le journée, Jason Greeblatt a pu entrer dans un tunnel souterrain creusé par le Hamas et se rendre compte où passe une bonne partie de l’argent versé par les Etats-Unis et la communauté internationale. Le général Yoav Modekhaï a précisé que chaque kilomètre de tunnel coûte environ 200.000 dollars, ce qui donne une idée sur ce que le Hamas pourrait faire en faveur de sa propre population avec l’argent de l’aide internationale.

Evoquant également les « négociations » indirectes avec le Hamas concernant les disparus et prionniers, le général israélien a été catégorique: « Israël n’autorisera pas de travaux de restauration d’envergure dans la bande de Gaza sans que les les dépouilles des deux soldats ainsi que les deux civils détenus ne soient restitués ».

Avant de quitter la région, Jason Greenblat a pu visiter une batterie de système de défense Kipat Barzel (Dôme de Fer) et s’est entretenu avev Alon Schuster, président du Conseil régional Shaar Haneguev ainsi que des habitants de Nahal Oz,

A l’issue de la visite, Jason Greenblatt a dit avoir appris beaucoup de choses concernant les dangers pour Israël, la situation des habitants israéliens dans la zone frontalière ainsi que celle de la population de Gaza qui vit sous le régime du Hamas qui détourne l’aide internationale et préfère s’occuper de terrorisme plutôt que du bien-être de sa population. Il a estimé que l’Autorité Palestinienne devrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza au vu de l’échec patent du Hamas. L’émissaire américain a appelé le Hamas à restituer les dépouilles de Hadar Goldon hy »d et Oron Shaoul hy »d ainsi qu’à libérer Ebra Mengistu et Hicham Shaaban.

