Gaza: Tsahal détruit deux postes d’observation du Hamas

Tsahal tient à montrer la plus grande fermeté face au Hamas à l’avant-veille de la grande marche prévue en direction de la clôture de sécurité. Mercredi matin, deux individus se sont approchés de cette clôture au niveau de l’ancien terminal de Karni et ont mis le feu à des installations sécuritaires. Peu de temps après, un tank de Tsahal a visé et détruit deux postes d’observation du Hamas au nord de la bande de Gaza.

Le porte-parole de Tsahal a précisé que les deux terroristes n’avaient pas traversé la frontière mais que Tsahal considère de la manière la plus sévère la destruction d’infrastructures de sécurité du territoire israélien. La réaction de Tsahal est aussi destinée à réparer le disfonctionnement grave qui a permis que trois terroristes traversent la frontière lundi, munis de couteaux et de grenades et ne soient arrêtés que quinze kilomètres plus loin. “Nous allons en tirer toutes les leçons” a indiqué laconiquement le chef d’Etat-major Gadi Eizencot.

Tsahal se trouve en état d’alerte élevé en prévision de la provocation prévue vendredi. Le Hamas, qui est dans une situation difficile, veut impérativement maximiser la médiatisation de cet événement et installer des tentes le long de la frontière afin de faire durer cette provocation. En Israël on est persudadé que l’organisation terroriste, qui n’en a cure de la vie de sa propre population, souhaite la mort de civils, ou de terroristes habillés en civils, afin de provoquer une réaction internationale contre Israël. Mis à part cette marche, les mois d’avril et mai seront sous haute-tension à cause de divers événements: Yom Haatsmaout, inauguration de l’ambassade américaine, journée de la naqba, Yom Yeroushalaïm et début du Ramadan.

Photo Ofer Zidon / Flash 90