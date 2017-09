Gare au trafic de mezouzot!

Vous venez d’acheter une maison? Mazal Tov.



Il ne vous reste plus qu’à y poser les Mezouzot.

Encore faudrait-il qu’elles soient cachères quand on sait qu’en Israël, 50% du marché fait l’objet de contrefaçons et trafics douteux.

Face à ce phénomène alertant, nous sommes partis interroger le Rav Arié Abergel, responsable du « Mahon Hastam », spécialisé depuis 15 ans dans le domaine de la Sofrout.

Rav Abergel, voici 15 ans que vous exercez dans le domaine de la Sofrout en Israël. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de problèmes?



Rav Arié Abergel: Il faut d’abord savoir que de nos jours la plupart des Sofrim en Israël sont des érudits en Torah exerçant leur profession à leurs moments libres. Un nombre plus infime est constitué de Sofrim ayant appris « sur le tas » sans passer les concours halahiques et exerçant bien que n’étant pas habilités​ à le faire.

C’est une des raisons pour lesquelles, on peut trouver sur le marché, nombre de Mezouzot, Tefilines et même Sifrei Thora non-conforme à la Halaha.

Ajoutez à cela, le commerce d’objets falsifiés ou volés, et de nombreux juifs désireux de remplir la Mitsva comme il se doit, se retrouveront aux prises avec de sérieuses complications.

Ainsi, j’ai pu moi-même voir passer entre mes mains des Mezouzot écrites au stylo bille (bleu de surcroît) ou à la limite du lisible.

On trouve également des Mezouzot photocopiées, d’une précision étonnante, des Tefilines vides de parchemin ou récupérés de la gueniza ou tout simplement dérobés à leur propriétaire et revendus par la suite.

A-t-on les moyens de s’apercevoir de telles supercheries?



Rav A.A.: Seul un œil avisé et l’expérience d’un Sofer qualifié peuvent aider à déceler ce genre de falsifications, apparentes grâce au relief de l’encre ou l’alignement des versets sur le striage des parchemins, par exemple.

Par contre face aux vols et trafic de Mezouzot, Tefilines ou Sefer Thora, seule la connaissance du Sofer et la foi en son intégrité peuvent déjouer les désagréments de ce style.

Étant impliqué dans la communauté française en Israël depuis près de 20 ans, avez-vous​ un message à leur transmettre ?

Rav A.A.: Les Olim français ne cessent de monter chaque année en Eretz et avec eux un manque d’informations et de repères en ce qui concerne le marché de la Sofrout.

Si jusque-là, ils comptaient sur le Rav de leur communauté ou le mouvement Habad pour leur fournir Mezouzot, Tefilines, ou Sifrei Thora, le déracinement et la perte de repères, peuvent facilement les rendre victimes de leur crédulité.

C’est pourquoi je leur conseille vivement d’être vigilants​ et de ne faire appel qu’à des institutions reconnues et de Sofrim ayant réellement la crainte du Ciel.

Je leur recommande également de faire vérifier leurs Mezouzot pas seulement deux fois tous les 7 ans comme le prescrit la Halaha, mais également dès leurs entrée dans un nouvel appartement.

Ce qui leur permettrait, selon vous, d’accomplir enfin pleinement la Mitsva?

Rav A.A.: Pas encore tout à fait. Il faut ensuite que les Mezouzot soient posées dans les normes de la Halaha. Beaucoup l’ont compris et c’est pourquoi de plus en plus de gens font appel à nous pas seulement pour l’achat et la vérification de Mezouzot à domicile mais également pour la pose des Mezouzot lors de la Hanoukat Habayit.

Ceci a le double avantage de nous permettre de les aider à définir les endroits nécessitant la présence d’une Mezouza ainsi que de répondre à toutes leurs questions concernant le sujet.

Les gens investissent de grosses sommes dans les murs; il serait dommage de négliger le détail qui apportera assurance et protection à ces mêmes murs…

Rav Arié Abergel, Mahon Hastam

[email protected]

0533160111 0585791918