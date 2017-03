France: lourde condamnation pour l’agresseur d’un enseignant juif

Le jeune mineur musulman, adepte de Daech, qui avait agressé un enseignant juif dans une rue de Marseille en janvier 2016 a été condamné à vingt ans de prison. Benjamin Amsellem avait été attaqué en pleine rue à la machette par ce terroriste.

La juge d’instruction avait retenu la tentative d’assassinat en relations avec une entreprise terroriste ainsi que la motivation antisémite de l’acte. L’adolescent, turc d’origine kurde avait totalement assumé les faits et n’avait exprimé aucun regret. « J’ai agi au nom d’Allah et du groupe Etat Islamique » avait-il notamment dit au juge.

Il s’agit d’une peine particulièrement lourde quoique méritée qui traduit la volonté des autorités françaises de lutter fermement contre l’antisémitisme qui relève sa tête dans l’hexagone, coiffée d’un keffieh.

Depuis les faits, Benjamin Amsellem a quitté Marseille. Michel Cohen, représentant de la communauté juive de Marseille a confié que les relations entre Juifs et Musulmans dans la ville phocéenne sont assez tendues et que les Juifs vivent dans une certaine crainte. Il a évoqué de nombreux cas d’insultes, de crachats et même de coups.

Marseille est la deuxième communauté juive de France avec quelque 70.000 âmes.

