France: l’assassin de Sarah Halimi hy »d ne sera pas poursuivi pour meurtre antisémite

La nouvelle avait provoqué l’incompréhension et la colère dans la communauté juive, lorsque la justice avait écarté tout élément antisémite dans l’assassinat barbare de Sarah Halimi hy »d par son voisin musulman Kobili Traouré.

La ministre française de la Justice Nicole Belloubet (PS) a fait savoir mercredi qu’elle refuse d’intervenir pour faire requalifier l’assassinat de Sarah Halimi hy »d en crime de haine à motifs antisémites. Malgré les témoignages des proches et l’appel du président Macron lors de la cérémonie du Vel’ d’Hiv’ demandant à la justice « d’établir toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi » le chef d’accusation pour homicide volontaire restera tel quel.

Lors d’une rencontre avec le président du Crif Francis Kalifat, la ministre de la Justice lui a indiqué qu’elle n’interviendra pas dans la procédure judiciaire en cours au nom du principe de la séparation des pouvoirs.

Lors de son interrogatoire par la police et le juge d’instruction, Kobili Traoré avait reconnu le meurtre mais avait invoqué « une absence momentanée de raison » et nié tout motif antisémite à son acte horrible. Bien que ses dires contredisent les cris Allah ou-Akhbar et les versets du Coran récités au moment de son acte et les incessantes insultes antisémites lorsqu’il croisait sa future victime, le chef d’accusation prononcé à son égard écarte tout élément antisémite!

Il y a une dizaine de jours, Me Gilles-William Goldnadel, l’avocat du frère de la victime avait déjà expliqué qu’en France, « on n’aime pas parler de l’antisémitisme lorsqu’il est d’origine islamique ». Au nom d’un antiracisme dévoyé ou tout simplement pour ne pas créer de vagues. Sur RTL, l’avocat avait fait remarquer que « si l’assassin de Sarah Halimi hy »d avait été bond aux yeux bleux, toute la France serait descendue dans la rue ».