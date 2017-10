Foot : La Juventus et Liverpool se battent pour recruter……un jeune joueur Israélien ! (Vidéo)

Le club Anglais de Liverpool a décidé de recruter le jeune footballeur Israélien Manor Solomon, qui vient tout juste d’avoir 18 ans, cependant, le club Italien de la Juventus a tenté de faire de mème !….Détails……



Manor Solomon joue actuellement pour l’équipe Israélienne du Maccabi Petah Tivka.

L’excellente saison de Manor a attiré la convoitise de Klopp (Liverpool), celui-ci ayant déjà marqué deux buts en sept rencontres depuis le début de la saison, excellent pour un milieu de terrain !

On ne compte plus non plus le nombre de passes décisives….

La Juventus a également jeté son dévolu sur le jeune joueur Israélien.

Il parait donc clair que Solomon quittera Israël, soit en milieu de saison, lors du Mercato, soit la saison prochaine.

Il rejoindra alors une grande équipe européenne. Une chance pour l’équipe nationale Israélienne, qui pourra alors compter sur un joueur d’exception….

Source Koide9enisrael