Le fils d’un officier nazi restitue des œuvres d’art volées par sa mère

Des œuvres d’art volées pendant la Seconde Guerre mondiale dans la ville de Cracovie ont été restituées au Musée national de Pologne. Elles avaient été prises à l’époque par l’épouse du gouverneur nazi de la ville Otto Wächter et c’est le fils de cette dernière qui a décidé de les rendre à leurs propriétaires.

En décembre 1939, Charlotte Wächter est entrée au musée en compagnie de plusieurs soldats nazis et a commencé à prendre des tableaux de grande valeur pour les faire transporter au siège du commandement général que son mari avait installé au centre de la ville. D’après un rapport du gouvernement polonais rédigé après la guerre, elle se serait emparée des œuvres les plus chères et des meubles les plus beaux qui étaient exposés.

72 ans après la Shoah, Horst Wächter, l’un des six enfants du couple, qui est âgé aujourd’hui de 78 ans, a donc décidé de rendre trois œuvres que ses parents s’étaient appropriés. Il les a remises au gouvernement polonais de Cracovie au cours d’une cérémonie officielle.

Ryszard Czarnecki, vice-président du Parlement européen et membre du parti polonais ‘Droit et Justice’, a déclaré : « C’est probablement la première fois qu’un membre d’une famille d’un des occupants nazis restitue à la Pologne ce qui lui a été volé pendant la Guerre’.