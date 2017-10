Favoritisme pour les Arabes israéliens à l’Université Ben-Gourion

La présidente de l’Université Ben-Gourion, Rivka Carmi, a annoncé que dès la rentrée prochaine, les étudiants arabes n’auront plus besoin de passer l’épreuve des psychométriques pour s’inscrire dans cette l’université. Leur acceptation fera l’objet d’un examen allégé sur le programme étudié au lycée. Par ailleurs, les étudiants arabes auront droit à un accompagnement pédagogique lors de leur cursus. Elle a fait cette déclaration lors de la visite du président Reouven Rivlin.

Lev Meïri, un étudiant juif de Beer-Sheva a réagi sur Facebook à cette nouvelle qui n’est guère surprenante de la part de cette présidente d’université connue pour sa nette orientation à gauche:

« Alors, c’est comme cela: ils termineront leur scolarité à 18 ans, arriveront comme des princes à l’une des universités les plus prestigieuses du pays presque sans aucune condition, étudierons durant 3 ou 4 ans et sortiront avec un diplôme à l’âge de 21 ans. Comme c’est beau et combien notre Etat est capable d’aider! Vraiment impressionnant! Et pendant ce temps, les jeunes du même âge qui n’appartiennent pas à ce secteur effectueront trois ans d’armée et sacrifieront trois de leurs meilleures années comme contribution à l’Etat d’Israël. Lorsqu’ils seront libérés, à 21 ans, ils entameront un nouveau combat, compléter le baccalauréat, préparer et passer les tests psychométriques et autres examens. Et pendant ce temps, les étudiants arabes du même âge les regarderont de haut depuis le poste de travail qu’ils occuperont déjà. Et je pose la question: discrimination positive? Et au profit de qui? Nous sommes discriminés et qui se souciera de nous, qui avons donné trois ans de notre vie? C’est nous qui méritons une récompense et non pas ceux qui n’ont absolument rien donné! Pourquoi tout marche-t-il à l’envers dans ce pays??! Quelle tristesse! »

Chronique quotidienne d’un Etat-apartheid…

