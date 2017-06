« Fake news »: et si les chaînes israéliennes faisaient comme CNN?

Depuis son entrée en politique, Donald Trump était devenu la « bête noire » de la plupart des médias américains, un peu comme Binyamin Netanyahou en Israël. L’un des fers de lance de cet acharnement est sans conteste la chaîne CNN qui ne cesse de tirer à boulets rouges contre le président américain, au point que ce dernier montre ostensiblement son dédain pour ce média et ses journalistes.

Les liens supposés entre Donald Trump et la Russie ont permis aux journalistes de CNN de « s’en donner à coeur joie », mais voilà, il y a souvent le « pas de trop » qui fait vaciller tout l’édifice. Trois journalistes de CNN ont dû présenter leur démission après avoir fait état d’une « rencontre secrète » entre un proche de Donald Trump et un homme d’affaires russe dans le but de lever les sanctions américaines suite à l’annexion de la Crimée par Moscou. Cette nouvelle s’est avérée complètement fantaisiste et provenait d’une source non fiable. Mais comme il s’agissait de vouloir mettre Donald Trump dans l’embarras, ces journalistes n’ont pas eu de scrupules. Attitude connue ici.

Par ailleurs, une agence d’enquêtes a enregistré à son insu un producteur de journal télévisé de CNN, John Bonifield, qui reconnaissait que le président américain a raison lorsqu’il accuse la chaîne de s’acharner contre lui. « Les liens supposés de Donald Trump avec la Russie font du rating » a avoué le producteur…

A quand la même honnêteté intellectuelle sur Aroutz 2, Aroutz 10 ou Reshet Bet…?

Photo GPO