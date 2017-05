Sur Facebook, Liberman a dit tout le bien qu’il pense des députés Arabes Israéliens….Ça vaut le détour !

Le Ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a suggéré mardi que les députés Arabes Israéliens du parti politique « Liste Commune unifiée » intègrent le Parlement de l’Autorité Palestinienne plutôt que la Knesset en raison de leurs activités et de leurs déclarations systématiquement anti-Israéliennes…… Détails……..

Ses remarques sont intervenues dans un message que Liberman a posté sur Facebook en l’honneur de la Journée de la Victoire, qui a lieu le 9 mai pour la commémoration de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie.

Liberman a écrit : » Ceci est une journée unique parce que sans cette victoire, il est très douteux que l’Etat d’Israël aurait été vu le jour.

Un million et demi de Juifs ont combattu dans les rangs de l’Armée rouge ainsi que dans les armées Britanniques et Américaines, sans oublier les dizaines de milliers de juifs qui se sont battus dans les rangs des partisans et de la Résistance .

Le soulèvement du ghetto de Varsovie est une partie inséparable de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et un exemple remarquable de l’héroïsme juif dans l’histoire.

Le Yishouv juif a également contribué à la victoire, grace, en outre, aux parachutistes qui ont débarqué sur les lignes ennemies et, bien sûr, des combattants de la Brigade juive qui ont combattu dans les rangs de l’armée britannique.

Il est important de se rappeler que durant cette sombre période, les nazis avaient un allié fidèle et actif dans la région en la personne du mufti Amin al-Husseini !

Aujourd’hui aussi, les successeurs du Mufti comme le Hamas, le Djihad islamique, Al-Qaïda, l’Etat Islamique, le cheikh Raed Salah ou encore les membres de la Knesset de la Liste commune Unifiée, tentent de détruire l’Etat d’Israël, et soutiennent les familles des terroristes. Ils n’expriment que leur haine envers le peuple juif, tout comme l’ont fait leurs prédécesseurs.

Ces membres de la Knesset ne devraient pas siéger à la Knesset Israélienne mais au Parlement palestinien.

Ces députés font partie intégrante de l’axe du mal, qui comprend le régime des Ayatollahs de Téhéran, le régime de Assad et le Hezbollah.

En dépit d’être des membres élus du parlement Israélien, ces députés Arabes agissent constamment contre les intérêts de l’Etat.

L’an dernier par exemple, trois députés de la Knesset, membres de la « Liste commune Unifiée » ont rendu visite aux familles des terroristes qui ont tué des Israéliens.( ils ont plus tard justifié leurs actions.)

Récemment, ces députés ont bravé ouvertement un ordre du Premier ministre Binyamin Netanyahu de ne pas aller sur le Mont du Temple, de plus, ils ont exhorté les Arabes à empêcher les Juifs de visiter le site ! ».

Ce qui est bien avec Avigdor Liberman, c’est qu’il ne parle pas la langue de bois !