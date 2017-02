 »Etre le créateur de sa vie » Coach Asher Aïm

LPH vous emmène à la rencontre d’Asher Aïm, coach en développement personnel et maître praticien en hypnose ériksonienne et E.F.T.

On vous en dit plus sur ce professionnel et ses méthodes qui apportent bien des solutions à vos soucis.

Le P’tit Hebdo: Asher, d’où venez-vous?

Asher Aïm: J’ai fait mon alya en 1995 avant de repartir en France dix ans plus tard. Depuis quelques temps, j’ai de nouveau établi mon domicile en Israël et j’exerce à Jérusalem au sein de la clinique Bossem.

Lph: Comment êtes-vous devenu coach?

A.A.: J’ai traversé différentes expériences et péripéties dans ma vie personnelle et professionnelle. Lorsque je suis reparti en France en 2006, j’ai découvert les lois de l’attraction, et c’est ainsi que s’est produit le tournant de ma vie. Ces lois nous apprennent que nous sommes des aimants qui attirent vers eux ce que nous pensons et le regard que nous portons sur notre vie. En d’autres termes, nous sommes les créateurs de notre vie. Comme le dit le proverbe: »pense bien et tout ira bien! ».

Cela a joué comme une révélation pour moi! Cette façon de voir la vie me parlait, j’ai creusé le sujet et j’ai commencé à appliquer ces règles sur moi et sur mon entourage. Je me suis aperçu qu’il s’agissait d’une pensée universelle et qu’elle était très présente aussi dans notre religion: la force de la pensée, koa’h hama’hshava.

Ma vie a alors changé et j’ai voulu transmettre cette révélation.

Lph: Que pouvez-vous nous dire sur vos méthodes?

A.A.: Pour cette transmission, il me fallait des outils. J’ai donc étudié l’hypnose ériksonienne. C’est une méthode qui permet de soigner très rapidement les symptômes qui nuisent au bien-être d’une personne. Seules 2 ou 3 séances suffisent.

Je travaille aussi à l’aide de l’EFT (Emotional Focused Therapy), thérapie brève également, qui permet de débloquer les émotions coincées et ainsi de libérer le patient.

Lph: Ces thérapies, en particulier l’hypnose, suscitent des réticences chez beaucoup. Que dites-vous aux sceptiques?

A.A.: L’hypnose est un sujet très sérieux qui a malheureusement été galvaudé par certains qui l’ont transformé en objet de spectacle.

L’hypnose est un phénomène naturel: imaginez que vous êtes en voiture perdu dans vos pensées. Vous ratez la sortie… Eh bien vous étiez en état d’hypnose! Lorsque nous travaillons sous hypnose, il faut savoir que le patient ne parle pas. Cet état nous permet simplement de franchir la barrière du conscient pour s’adresser directement à l’inconscient qui gère presque tout chez nous. Cette thérapie a fait ses preuves et ne nécessite pas de retours dans le passé ou de dévoilement intime de la personne.

Lph: A qui s’adresse ces thérapies?

A.A.: A tous, des adolescents jusqu’aux personnes âgées. Le fait que je parle hébreu est un atout, puisqu’ainsi je peux plus facilement traiter les enfants d’olim qui préfèrent parler en hébreu, tout en expliquant précisément aux parents les étapes de la thérapie. L’hypnose et l’EFT permettent de traiter le mal-être, la dépression, les troubles alimentaires, les addictions, les phobies, le deuil, et bien d’autres.

Je n’ai encore jamais rencontré de patients réfractaires à ces méthodes. Ils en sortent toujours enchantés, même si parfois ils étaient arrivés avec des doutes!

Retrouvez dans nos prochains numéros, les conseils du coach Asher!

Pour plus de renseignements:

Asher: 058-6366827

Sur FB: Coach Asher Aïm

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay