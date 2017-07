Et quand le Rav répond

Question :

Cher Rav, est-il permis pendant Chabbat d’agrémenter d’une rondelle de citron un verre de thé -préparé à partir d’une essence de thé- dans un Kéli Chéni?

Réponse:

Afin de répondre à votre question, il me semble nécessaire de rappeler quelques-unes des notions de base régissant l’interdiction de cuire pendant Chabbat.

La Halakha distingue cinq cas de figure que j’énumère ici:

Kéli Richon: Il s’agit d’un ustensile mis sur le feu et contenant, par exemple, de l’eau portée à une température supérieure à 40-45 degrés. Une telle eau est en mesure de cuire tout aliment que l’on y plongerait.

Irouy MiKéli Richon: Il s’agit, par exemple, de l’eau versée directement d’un Kéli Richon. Une telle eau est en mesure de cuire en surface l’aliment avec lequel elle entrerait en contact.

Kéli Chéni: Il s’agit d’un ustensile contenant, par exemple, de l’eau provenant d’un Kéli Richon. Une telle eau n’est pas en mesure de cuire la plupart des aliments que l’on y plongerait. En effet, les parois de cet ustensile, qui n’ont à aucun moment été au contact direct du feu, opèrent un refroidissement significatif de l’eau provenant du Kéli Richon, auquel se rajoute le refroidissement opéré par l’air lors du transvasement. Il existe cependant une exception à cette règle: il s’agit de deux aliments reconnus par le Talmud comme étant « Kalé Bichoul », c’est-à-dire pouvant, être cuits à basse température et donc même dans un Kéli Chéni, à savoir l’œuf de poule et le « Kouliass Haïspanin », sorte de petit poisson cuisant vite à température peu élevée.

Irouy MiKéli Chéni: Il s’agit par exemple de l’eau versée directement d’un Kéli Chéni. Une telle eau n’est en mesure de cuire que les « Kalé Habichoul » reconnus comme tels par le Talmud.

Kéli Chélichi: Il s’agit d’un ustensile contenant, par exemple, de l’eau provenant d’un Kéli Chéni. Une telle eau est incapable de cuire quelque aliment que ce soit, y compris les « Kalé Habichoul ».

Ceci posé, et avant d’en venir à votre question, il me faut reprendre en détails la notion de « Kalé Bichoul », ces aliments à cuisson facile. Il est important de noter que le Talmud n’en dresse pas une liste exhaustive, ce qui aurait facilité la tâche des décisionnaires. Ces derniers en ont été réduits à suivre à la trace au fil de leur lecture du Talmud ceux que celui-ci reconnaît comme appartenant à cette catégorie de manière certaine, à savoir l’œuf de poule et le petit poisson précédemment évoqués, et ceux qui de manière certaine n’y appartiennent pas, à savoir l’eau, l’huile et les épices. Apparaît donc toute une série d’aliments n’appartenant ni à l’une ni à l’autre de ces deux catégories et dont le statut est par conséquent incertain. Doit-on les considérer comme ressortant de la première catégorie, auquel cas il sera interdit de les introduire dans un Kéli Chéni, ou comme ressortant de la seconde catégorie, auquel cas cela sera autorisé?

A ce sujet les décisionnaires sont partagés. Le Michna Béroura est d’avis que dans le doute il est interdit d’introduire dans un Kéli Chéni tout aliment dont le statut est incertain, de crainte qu’il ne soit rattaché à la catégorie des « Kalé Bichoul ». Il autorise cependant de procéder, les concernant, à un Irouy MiKéli Chéni. Telle est la conclusion du Kaf Ha’hayim et du Ben Ich ‘Hay. Par contre, d’autres décisionnaires au premier rang desquels le ‘Hazon Ich zatsal, suivi sur ce point par le Rav Ovadia Yossef zatsal, pensent que les aliments à statut incertain (exceptés le thé et les infusions) doivent être rattachés à la catégorie de ceux n’étant pas « Kalé Bichoul », et qu’il est donc permis de les introduire dans un Kéli Chéni, et a fortiori, de les soumettre à un Irouy Mikéli Chéni.

Il m’est à possible à présent de répondre à votre question. Selon le Michna Béroura, il vous est interdit de plonger une tranche de citron, aliment à statut incertain à l’égard des « Kalé Bichoul » dans votre verre de thé Kéli chéni. Par contre selon le ‘Hazon Ich relayé par le Rav Ovadia Yossef, cela vous est permis. Au fait, pourquoi, afin de mettre tout le monde d’accord, ne pas déguster votre thé dans un Kéli Chélichi ?

Rav Azriel Cohen Arazi

Sur www.torahacademy.fr vous pouvez poser vos questions au Rav et consulter toutes les autres rubriques de son site.