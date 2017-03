Emouvant: Ayala Shapira et ses parents devant le Parlement européen

Pour la première fois, un groupe d’amitié Europe – Judée-Samarie a été inauguré au Parlement européen de Bruxelles. Au moins quinze députés et plus de cent cinquante personnes ont assisté à la cérémonie. Il s’agit sans contexte du plus grand succès acquis jusqu’à présent par le département des relations extérieures du Conseil régional de Samarie.

Dans son intervention, le président du Conseil régional, Yossi Dagan, a relevé le fait que la voix des habitants de juifs de Judée-Samarie était absente de tout débat international. Il s’est félicité de ce nouveau développement qui permettra des contacts et la possibilité aux plus de quatre cent mille habitants de ces régions de diffuser leur message à l’intention de l’Europe.

L’un de ces messages fut la demande faite à l’Union européenne de cesser de verser aveuglément des sommes colossales à l’Autorité Palestinienne qu’elle utilise en partie pour verser des salaires aux terroristes ou à leurs familles. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont mené à la création de ce groupe d’amitié. Le député européen tchèque Peter Mach, président de ce nouveau groupe d’amitié a déclaré lors de la cérémonie que l’une des objectifs de cette structure sera de faire prendre conscience aux contribuables européens que leur argent profite au terrorisme et aux terroristes en Israël alors que de l’autre côté, les produits fabriqués par des Juifs en Judée-Samarie sont boycottés ou surtaxés.

Et pour donner plus de force et de réalisme à cette question, après la projection d’un film sur le sujet, c’est la jeune Ayala Shapira qui s’est exprimée devant l’assistance, entourée de ses parents, sa tête enveloppée dans une cagoule médicale. Au mois de décembre 2014, avait été très gravement brûlée par le jet d’une bouteille incendiaire contre la voiture familiale qui circulait sur une route de Samarie. Extraite par miracle du véhicule, elle était restée entre la vie et la mort durant des semaines avant de remonter lentement la pente, tout en gardant des séquelles jusqu’à l’heure actuelle, d’où la cagoule qu’elle doit porter plusieurs jours par semaine.

La jeune fille, âgée aujourd’hui de 13 ans, a ému l’assistance par son témoignage, sa maturité, son absence de haine mais aussi sa lucidité: « Vous pensez parfois favoriser la paix en aidant financièrement, mais en réalité vous soutenez le terrorisme », disait-elle. A l’issue de son témoignage, tout le public s’est levé pour l’applaudir longuement. Après elle, c’est sa maman Ruth Shapira, très émue qui a pris la parole et a été elle aussi très applaudie.

Photo Aroutz 7 / Lev Haolam