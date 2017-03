Un émissaire de Binyamin Netanyahou s’envole pour Washington

Yoav Horowitz, chef du staff du Premier ministre s’est envolé dimanche pour Washington. Le but de son voyage est de poursuivre les pourparlers avec l’Administration Trump sur la question de la construction juive afin d’aboutir à des ententes. Il rencontrera divers hauts-fonctionnaires et conseillers de la Maison-Blanche et du Département d’Etat en présence de l’ambassadeur d’Israël Ron Dermer. Cette visite fait suite à la tournée de Jason Greenblatt dans la région.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90