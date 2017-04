Elimination de Mazen Fouqaha: un règlement de comptes interne au Hamas?

Lors d’une intervention la semaine dernière, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman avait réagi aux menaces du Hamas après l’élimination de Mazen Fouqaha en déclarant laconiquement que le Hamas « ferait mieux de regarder ce qui se passe au sein de son organisation ». Une petite phrase qui pourrait signifier qu’Israël n’était pas cette fois-ci impliquée dans l’élimination du chef terroriste.

Cette hypothèse pourrait être confirmée par des sources en provenance du Fatah qui apportent de nouveaux éléments sur l’enquête ouverte par le Hamas après la mort de Mazen Fouqaha.

Selon ces sources, les services de renseignements du Hamas ont arrêté dimanche dernier en toute discrétion deux cadres de l’organisation qui sont soupçonnés d’être impliqués dans l’élimination de Mazen Fouqaha. Il s’agit de Muhmad Outch et Ramzi al-Ouq, deux terroristes libérés par Israël dans le cadre de la transaction Shalit et expulsés vers la bande de Gaza.

Ces deux individus originaires de Judée-Samarie appartiennent au camp de Salah al-Harouri, ce responsable du Hamas qui siège à Ankara et qui organisait des attentats depuis la capitale turque et tentait d’enraciner le Hamas en Judée-Samarie. Or, ce courant au sein du Hamas est opposé à celui de Yahia Sinwar, devenu récemment leader du Hamas dans la bande de Gaza.

Ce conflit a pris sa source en 2016, à propos du centre opérationnel des activités du Hamas en Judée-Samarie. Salah al-Harouri a voulu « placer » ses deux « poulains, Muhmad Outch et Ramzi al-Ouq alors que Yahia Sinwar et son entourage y étaient farouchement opposés. Une fois nommé à la tête du Hamas à Gaza, Yahia Sinwar a totalement marginalisé les deux favoris d’al-Harouri, les a écartés de toute responsabilité et au grand dam de Salah al-Harouri, a nommé Mazen Fouqaha pour diriger depuis Gaza les ‘opérations’ du Hamas en Judée-Samarie.

En excellent motif pour Salah al-Harouri de vouloir se venger de Yahia Sinwar en éliminant Mazen Fouqaha…

Photo Illustration