Elbit cherche à exporter sa technologie de détection de tunnel.

Elbit Systems veut exporter son système technologie de détection de tunnel.comme un outil contre le trafic de drogue du Mexique vers les États-Unis et pour protéger la frontière sud-coréenne. Elbit Systems Ltd. (Nasdaq: ESLT, TASE: ESLT), partenaire dans le développement du système utilisé par Tsahal pour détecter les tunnels d’attaque de la bande de Gaza, désigne le système pour l’exportation future, sous réserve de l’obtention des permis appropriés par le ministère de la Défense.

Elbit Systems est convaincue que la série de réussites du système au cours des derniers mois, au cours desquelles elle a provoqué l’exposition et la destruction de plusieurs tunnels, revêt une importance stratégique, car c’est le premier système efficace du genre dans le monde. Le système est basé sur des capteurs qui surveillent les événements souterrains et fournissent des alertes lorsque des espaces y sont détectés. La publication de tous les détails sur le système est interdite.

Les partenaires d’Elbit Systems dans le développement du système sont l’Administration pour le Développement des Armes et l’Infrastructure Technologique au Ministère de la Défense.

Au vu des succès remportés à la frontière de la bande de Gaza ces derniers mois, Elbit Systems considère le système comme une solution susceptible d’intéresser les Etats-Unis dans leur lutte contre la contrebande de drogue à la frontière américano-mexicaine. Une partie de cette contrebande utilise des tunnels. Il pourrait également être largement utilisé à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, car des tunnels longs et larges ont été creusés depuis des années depuis le nord en direction de son voisin du sud dans le but d’y envoyer des forces militaires.

A l’occasion de la publication des états financiers d’Elbit Systems aujourd’hui, le PDG d’Elbit Systems, Bezhalel Machlis, a déclaré: « Elbit Systems est un partenaire stratégique dans le développement de la solution à la menace souterraine et ailleurs dans le monde. »

Source : IsraelValley et globes.co.il

Photo by Flash90