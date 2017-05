Efforts diplomatiques israéliens pour contrer une nouvelle motion à l’Unesco

Israël est une nouvelle fois obligé de déployer des efforts diplomatiques intenses afin de faire barrage à une nouvelle résolution anti-israélienne que devrait adopter le comité directeur de l’Unesco, qui confirmerait la résolution adoptée en 2016.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou intervient lui-même personnellement et appelle les chefs d’Etats étrangers afin qu’ils ne prêtent pas la main à la tentative arabe et arabe palestinienne de nier une fois de plus le lien entre le peuple juif et Jérusalem.

Le Premier ministre italien Paulo Gentiloni a déjà fait savoir que son pays votera contre cette résolution. L’Allemagne quant à elle a été la cheville ouvrière d’un consensus européen en faveur de cette résolution après avoir persuadé le bloc arabe d’effectuer une modification de façade au texte initial.

Le comité directeur de l’Unesco est composé de 58 Etats membres.

