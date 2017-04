Economie: Israël bien notée par l’agence Fitch

L’agence internationale de notation financière Fitch Ratings est l’une des quatre plus importantes du monde avec Moody’s, Standards & Poor’s et Dagong. Pour cette année, l’agence Fitch classe l’économie israélienne au rang de A+ qui est le cinquième niveau sur vingt et un. Fitch indique aussi que l’avenir économique d’Israël reste stable et que sa situation concernant la confiance des marchés internationaux pour les emprunts se rapproche davantage du groupe supérieur qui est AA.

Le niveau A+ est le meilleur niveau du groupe « Economie de qualité moyenne-supérieure ». Le prochain niveau pourrait être AA- dans la catégorie « Economie de haute-qualité ».

Fitch note que les aspects positifs de l’économie israélienne sont une balance des paiements excédentaire, la solidité des institutions financières ainsi qu’une politique macro-économique judicieuse. L’agence souligne aussi que l’exploitation du gaz naturel israélien permettra à Israël d’améliorer encore la croissance et ses résultats économiques.

Le ministre des Finances Moshé Cahlon s’est réjoui de cette nouvelle: « Cette notation est une preuve supplémentaire de la solidité de l’économie israélienne et de la confiance dont elle jouit sur les marchés internationaux et les agences de notation. Cette notation prouve que l’on peut à la fois augmenter les dépenses publiques en faveur de mesures sociales et baisser les impôts ».

