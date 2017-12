Echange de « compliments » entre Tsipi Livni et Ayelet Shaked

On ne peut pas dire que l’on entend beaucoup Tsipi Livni depuis le début de cette législature. Le choc de la défaite du Camp Sioniste alors qu’elle était sûre de déboucher le champagne fait probablement encore son effet. Mais elle ne réchigne pas à quelques phrases assassines de temps à autre. Cette fois-ci, la cible était celle qui lui a succédé au ministère de la Justice, Ayelet Shaked. Cible qu’elle aurait d’ailleurs mieux fait d’éviter…

Lors d’une conférence de presse organisée par le Camp Sioniste pour présenter son plan anti-corruption, Tsipi Livni a durement attaqué Ayelet Shaked: « J’ai des critiques très fortes envers l’actuelle ministre de la Justice qui passe son temps à affaiblir les remparts de la démocratie et de l’Etat de droit. Ayelet Shaked promeut des lois dont nous savons tous qu’elles sont destinées à affaiblir ces gardes-fous et à permettre aux ministre de faire ce qu’ils veulent. Chez elle, ce n’est pas une lutte contre la corruption mais la porte ouverte à n’importe quel corrompu (…) Il s’agit d’une méconnaissance totale de ce qu’est la démocratie… »

Ayelet Shaked n’a pas tardé à répondre comme il se doit. Sur sa page Facebook elle a écrit: « Il y a des ministres de la Justice qui savent passer leur temps dans des cocktails stériles dans le cadre de négociations sans but et qui ne s’occupent pas de leur ministère (allusion au poste de responsable des négociations israélo-palestiniennes occupé par Tsipi Livni lors du gouvernement précédent, et qui n’a évidemment rien donné). Il leur est donc préférable de faire faire le travail par des fonctionnaires. A l’inverse, il y a des ministres de la Justice qui sont venues pour travailler et appliquer la politique pour laquelle ils ont été élus. C’est le rôle des fonctionnaires d’exécuter la politique de l’échelon élu. C’est cela la démocratie. Les arguments de Tsipi Livni sont sans fondement (…) Les lois que j’ai fait adopter et d’autres que je veux encore promouvoir sont destinées à améliorer la démocratie et la représentativité comme le peuple le souhaite. Il s’agit effectivement d’un changement de cap par rapport à l’activisme judiciaire et au pouvoir hypertrophié des fonctionnaires qui ont festoyé ces dernières vingt-cinq années. Je suis venue pour faire changer les choses et je suis fière de contribuer à faire revenir Israël vers la normalité ».

