« Le drapeau israélien est pire qu’un chiffon »

Le député arabe israélien Jamal Zahalka (Liste commune unifiée), considéré comme l’un des membres les plus extrémistes de la Knesset, parle fréquemment dans les médias du conflit israélo-palestinien. Dans le passé, il a purgé une peine de deux ans pour appartenance à l’OLP…….Détails…….

Sa théorie est qu’Israël est un État raciste qui bafoue gravement les droits des Arabes.

Lors d’une interview, il lui a été demandé s’il lui était arrivé de chanter l’hymne national israélien, il a alors répondu qu’il préférerait mourir que de le chanter.

Concernant le drapeau national, il a déclaré : « Pour moi, c’est un morceau de chiffon, sans valeur, il est même bien pire chiffon ».

Malheureusement, ces déclarations font légions, également permis ses amis de la Knesset, Ghattas ou encore Zoabi.

Cette fois, ces députés ont décidé de visiter des familles de terroristes dans Jérusalem-Est, où la police israélienne.

Cette fois, le comité d’éthique de la Knesset a décidé d’imposer des sanctions aux trois députés: deux mois pour de suspension pour Zahalka et quatre mois pour Zoabi et Ghattas.

Il serait temps de les virer définitivement et de les envoyer dans la Bande de Gaza…..

Source Koide9enisrael

Photo by Yonatan Sindel/Flash90