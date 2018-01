Donald Trump sanctionne le Pakistan

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la cessation de l’aide économique et militaire américaine au Pakistan. Sur son compte Twitter, le président américain a justifié cette décision sans précédent: « Dans leur stupidité, les Etats-Unis ont soutenu et aidé le Pakistan durant quinze ans avec plus de 33 milliards de dollars. Et en échange, qu’avons-nous obtenu? Rien, sinon de l’escroquerie et des mensonges car ils prenaient nos dirigeants pour des imbéciles. Les Pakistanais ont donné asile à des terroristes après lesquels nous étions en Afghanistan. NO MORE! ».

Cette décision radicale survient après que le général pakistanais Asif Ghaffor, en charge de l’Information, ait annoncé jeudi dernier que son pays a suffisamment combattu les terroristes et qu’il souhaite désormais se consacrer à ses propres besoins sécuritaires et « cesser de s’occuper des intérêts des autres », sous-entendu les Etats-Unis.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90