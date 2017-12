Donald Trump: « Jérusalem est la capitale de l’Etat d’Israël »

Dans un discours attendu tant par les Israéliens, le monde arabe et l’Europe, le président américain Donald Trump a prononcé un discours historique dans lequel il a martelé à plusieurs reprises la phrase: « Jérusalem est la capitale de l’Etat d’Israël ». Il a rappelé que tous ses prédécesseurs avaient refusé de le faire, soit par peur soit par idéologie mais qu’il tenait à honorer sa promesse de campagne. Concernant le transfert de l’ambassade des Etats-Unis, il a précisé avoir donné instruction au Département d’Etat de mettre en route toutes les procédures administratives et techniques dans cet objectif.

Tout le monde attendait aussi ce que le président américain allait dire à l’intention des Arabes palestiniens. Pour la première fois depuis qu’il est entré en fonction, Donald Trump a exprimé son soutien à une solution de deux Etats, mais avec une grande différence avec ses prédecesseurs et toute la communauté internationale. Il a rajouté « si les parties décident d’en convenir » ce qui laisse la main à Israël.

A la fin de son discours il a loué la « démocratie exemplaire israélienne » et a appelé le Proche-Orient à tourner le dos à la haine et à la violence.

Dans la classe politique israélienne, les remerciements et les louanges ne tarissent pas à l’encontre du président américain, à droite et au centre de l’échiquier politique, le Camp Sioniste restant curieusement en retrait. En revanche, les réactions prévisibles du côté arabe palestinien sont hystériques et le rhétorique de menaces se poursuit. Le Hamas annonce que « le président américain a ouvert les portes de l’enfer » et appelé à une « journée de la colère » vendredi. Mahmoud Abbas doit quant à lui prononcer une discours en réponse à celui du président américain.

Photo Youtube