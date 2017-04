Donald Trump en Israël: la date a été fixée  

Le président des Etats-Unis Donald Trump est attendu en Israël dans moins d’un mois. Il devrait atterrir le 22 mai et ne rester qu’une seule journée dans le pays. Il sera accompagné de plusieurs de ses ministres.

La date de sa visite coïncide avec celle du Yom Yeroushalayim, au cours duquel Israël fêtera les cinquante ans de la réunification de la ville mais on ignore encore si c’est intentionnellement qu’elle a été fixée à ce moment précis. Au cours de ce déplacement, Donald Trump a prévu de se rendre également dans d’autres Etats de la région.

Une délégation comptant 25 conseillers de Trump occupant des fonctions importantes est arrivée ce jeudi en Israël pour préparer la visite du président américain. Ces derniers ont rencontré des responsables du cabinet du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères. Pour vendredi, ils ont planifié une tournée au Kotel et dans la Vieille Ville de Jérusalem avant de se diriger vers Matsada et le passage d’Allenby. Photo Reuters Mike Segar – Aroutz Sheva