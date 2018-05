Donald Trump encense le peuple juif

Le président américain accorde décidément beaucoup d’honneur et d’affection non seulement à l’Etat d’Israël et à son Premier ministre mais aussi au peuple juif et à sa tradition. Donald Trump a fait une véritable déclaration d’amour au peuple juif et aux Juifs américains tout particulièrement et appelé la population américaine à méditer durant ce mois de mai sur l’apport important des juifs et du judaïsme à la société américaine.

Le locataire de la Maison-Blanche a souligné « le rôle prépondérant des Juifs américains dans la formation et le caractère moral de la société américaine » : « Les Juifs ont toujours été fortement et profondément engagés dans notre société tout en préservant leurs valeurs et leurs traditions historiques. Leur aspiration à la justice sociale et au bien envers les étrangers est basée sur leur croyance que D.ieu a créé les hommes à son image et que dès lors, chacun mérite le respect et la paix », a-t-il écrit dans sa déclaration.

Le président américain a poursuivi : « La contribution du peuple juif à la société américaine nous renforce et lui permet d’être encore plus performante. Les Juifs américains ont toujours servi avec fierté notre pays dans tous les rouages du pouvoir, du plan local au plan fédéral, et ils ont lutté pour défendre notre liberté lors de leur service militaire. Les empreintes que les Juifs américains ont laissé dans la littérature, la musique, le cinéma et les autres arts ont enrichi l’âme de la nation américaine (…) Grâce à leur générosité permanente, les Juifs américains ont créé parmi les plus importantes chaînes philanthropiques des Etats-Unis, qui fournissent de l’aide humanitaire et des services sociaux aux plus démunis, dans le pays comme à l’étranger, et ils font œuvre de ‘Or La-goïm’, une ‘lumière pour les Nations’. De nombreuses institutions aux Etats-Unis présentent avec fierté les prix Nobel qu’ont obtenus tant de Juifs américains en médecine, en chimie, en physique ou en économie ».

Le président américain a donc appelé la population à célébrer durant le mois de mai la tradition juive et la contribution des Juifs américains à la société au moyen de programmes, activités et textes.

Il faut souligner que cette tradition de marquer ainsi le mois de mai de chaque année n’est pas une idée de Donald Trump. Elle avait été instaurée en 2006 par le président George W. Bush. Mais jamais un président américain ne se sera exprimé de manière aussi chaleureuse, admirative et émouvante que l’actuel président, Donald Trump.

Photo GPO